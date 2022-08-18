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Gecce Magazin Haberleri

Ahmet Özhan Güven’in yeni klibi Afrika'dan

Geçtiğimiz kasım ayında müzikseverin beğenisine sunduğu ‘Para Mara Yok’ adlı şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan genç müzisyen Ahmet Özhan Güven’in ‘I Don’tNeed’ adını taşıyan albümünde yer alan ‘Maquina De Cuser’ adlı şarkısı, dijital platformlarda yerini aldı.

Ahmet Özhan Güven’in yeni klibi Afrika'dan
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-08-2022 19:04

Şarkıyı, Ahmet Özhan Güven ile OsMedellins, birlikte yorumladı. Şarkının sözü ve müziğine birlikte imza atan ikili, şarkının klibi için Afrika’da kamera karşısına geçti. Güven, şarkının ve yönetmen koltuğundaHülya Öksüz’ün oturduğu klibin dinleyici tarafından büyük beğeni toplayacağına inandığını belirterek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

 

Bu yılki konserleri özellikle Afrika’da gerçekleşen Ahmet Özhan Güven;albümde yer alan birkaç şarkının klibinin yine Afrika’da çekileceğini, müziğe ara vermeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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