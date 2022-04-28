"Ah Canım Hayat"ta İlhan Şen’in partneri belli oldu

Süreç Film’in atv için çekeceği “Ah Canım Hayat” dizisinin cast çalışmalarında sona gelindi. Nalan Merter Savaş’ın yazdığı diziyi Yıldız Hülya Bilban yönetecek.12 Mayıs’ta sete çıkacak olan dizide “Kaan” rolüne hayat verecek olan İlhan Şen’in partneri belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide “Firuze” rolüne son dönemin öne çıkan kadın yıldızlarından Deniz Işın hayat verecek. Dizinin ana karakterlerinden Leyla’yı canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı.Dizide Toprak Can Adıgüzel “Feryat”, Beran Soysal “Mehmet”, Muttalip Müjdeci “Muhsin”, Çağdaş Onur Öztürk “Taner”, Nimet İyigün “Zeynep”, Onur Gözeten “Ömer”, Derya Pınar Ak “Çiğdem”, Ozan Yiğit “Serdar”, Zeynep Oymak ise “Ayşegül” karakterlerine hayat verecek.