Ağustos'ta Emeklilere Çifte Bayram: Ek Ödemeler ve Maaş Artışları Yolda!

Türkiye’de 16 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren büyük bir finansal destek dalgası geliyor. Ağustos ayında emeklilere hem maaş artışı hem de ek ikramiye ödemeleri yapılacak. Temmuz’daki maaş farkı ödemeleriyle memnun kalmayan emekliler, bu ay önemli bir rahatlama yaşayacak. Kamu bankaları, emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında ek ödemeler sunacakken, özel bankalar ise cazip fırsatlar ve ek ödemeler sunuyor.

Bankalar emekli maaşı promosyonlarını 15.000 TL’ye kadar çıkararak ek ödeme fırsatları sağlıyor. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklilerinin maaş ödemeleri tarihleri de netleşti. SSK emeklileri 17-25 Ağustos, Bağ-Kur emeklileri ise 26-28 Ağustos tarihleri arasında maaşlarını alacak. Ek ödeme fırsatlarını kaçırmamak için emeklilerin bankalarının resmi sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.