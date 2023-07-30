Ağustos ayı PTT Türkiye geneli sınavsız en az ilkokul mezunu personel alımı başlıyor! İşte PTT personel alımları aranan şartlar ilanlar

İşte PTT personel alımları aranan şartlar ilanlar... Ağustos ayı PTT Türkiye geneli sınavsız en az ilkokul mezunu personel alımı başlıyor- Türkiye'de işlemiş dönemlerde, 2024 senesine kadar PTT Kurumu bünyesinde personel alımlarının gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, toplamda yaklaşık 20 bin personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar, dağıtım işleri ile ilgilenen dağıtıcı bölümünde görev alacak personel kadrolarını içermektedir. Günümüzde de dağıtıcı kadroları için yapılan ilanlar tekrardan önem kazanmış durumda. Birçok vatandaş, en az ilkokul mezunu olanların dağıtım personeli alımları için 2024 yılı açıklamasını heyecanla beklemektedir.

PTT Dağıtım Personeli Alımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

PTT, dağıtım personeli alımları için net bir açıklama yapmış olsa da alım tarihi henüz kesinlik kazanmamıştır. Özellikle gençler, PTT'nin gerçekleştireceği dağıtım personeli alımı ilanını merakla beklemektedirler.

PTT Türkiye Geneli Sınavsız En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Şartları

2024 yılına kadar gerçekleştirilecek olan 20 bin personel alımı içerisinde yer alan dağıtım personeli için başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1. 18 yaşından büyük olmak: Başvuracak adayların 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir.

2. Türk vatandaşı olmak: Alımlar sadece Türk vatandaşları için geçerlidir.

3. Askerlik durumu ile bir sorunu olmamak: Askerlikle ilişiği bulunan adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları veya askerlikle ilişiği bulunmamalıdır.

4. PTT Kurumu tarafından uygulanan hem yazılı hem de sözlü sınavdan başarı elde etmek: Adayların PTT tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.

5. Diğer kurumlar için zorunlu hizmet sorumluluğunun olmaması: Adayların başka bir kurumda zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamalıdır.

6. 35 yaşından gün almış olmak: Başvuran adaylar 35 yaşını geçmemiş olmalıdır.

7. Emekli olmamak: Emekli olanlar bu alıma başvuramazlar.

8. Çalışabilir sağlık raporunu alabilmek: Adayların sağlık durumunun, görevi yapmaya uygun olduğuna dair çalışabilir sağlık raporu almaları gerekmektedir.

9. Herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından ceza veya işten çıkarılma durumlarını yaşamamak: Adaylar daha önce çalıştıkları kurum veya kuruluşlardan ceza almamış olmalı ve işten çıkarılmamış olmalıdır.

10. En az ilkokul diplomasına sahip olmak: Başvuracak adayların en az ilkokul diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

11. Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırma sürecinin olumlu olarak tamamlanması: Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçleri olumlu sonuçlanmalıdır.