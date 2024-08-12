Ağustos Ayı Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Başlıyor: 9.077 TL Hesaplara Yatacak

Devlet destek ödemeleri kapsamında, evde bakım maaşları Ağustos ayında da devam ediyor. Evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç yakınlarına bakım sağlayan vatandaşlar, 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren hesaplarına 9.077 TL ödenecek. Ödemelerin önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı almak isteyenlerin, ikametgahlarının bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuruda, gelir kriterleri ve ağır engelli raporu gibi belgeler incelenir. Ödemelerin sorgulaması e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabilir; "BAKIYE" yazıp 4747'ye göndererek detaylı bilgi alınabilir.