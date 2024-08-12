Ağustos Ayı Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Başlıyor: 9.077 TL Hesaplara Yatacak

Ağustos Ayı Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Başlıyor: 9.077 TL Hesaplara Yatacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 12:16

Devlet destek ödemeleri kapsamında, evde bakım maaşları Ağustos ayında da devam ediyor. Evde yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç yakınlarına bakım sağlayan vatandaşlar, 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren hesaplarına 9.077 TL ödenecek. Ödemelerin önümüzdeki hafta hak sahiplerinin hesaplarına yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı almak isteyenlerin, ikametgahlarının bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuruda, gelir kriterleri ve ağır engelli raporu gibi belgeler incelenir. Ödemelerin sorgulaması e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabilir; "BAKIYE" yazıp 4747'ye göndererek detaylı bilgi alınabilir.

Benzer Haberler
Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor? Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor?
Ziraat Bankası Ziraat Bankası "MAAŞINIZIN 30 KATI" Nakit Kampanya Başlattı! Banka Şubeleri ve ATM Üzerinden Başvuru Yapılacak! 
Faizsiz Nakit Ödemeleri GÜNDEM Oldu! Başvuru Yapanlara 50.000 TL'ye Kadar FAİZSİZ Nakit Ödenecek!  Faizsiz Nakit Ödemeleri GÜNDEM Oldu! Başvuru Yapanlara 50.000 TL'ye Kadar FAİZSİZ Nakit Ödenecek! 
Ziraat Bankası 0.49 Faizle Vereceği Nakit Kampanyasını Duyurdu! 45 Gün Erteleme Olacak ve HERKES Alacak!  Ziraat Bankası 0.49 Faizle Vereceği Nakit Kampanyasını Duyurdu! 45 Gün Erteleme Olacak ve HERKES Alacak! 
MAAŞ HESABI Olan Emeklilere 7000 TL Ödeme Nakit Olarak Verilecek! Her EMEKLİ Alacak, Bugün Yatacak!  MAAŞ HESABI Olan Emeklilere 7000 TL Ödeme Nakit Olarak Verilecek! Her EMEKLİ Alacak, Bugün Yatacak! 
SGK Emeklilerine Büyük Kredi Fırsatı: 43 Bin TL Destek! SGK Emeklilerine Büyük Kredi Fırsatı: 43 Bin TL Destek!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer