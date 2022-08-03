Ağustos ayı ajandası!

Yoğun iş temposundan tatile zaman ayıramayıp rotasını Ege ve Akdeniz'in kıyı seridine çevirememiş olanların İstanbul'da sıkılmaması için bu hafta şehrin takviminde neler var diye araştırdık ve karşınıza birbirinden keyifli etkinliklerle geldik.

İşte sizler için hazırladığımız bu haftanın ajandası:



- 3 Ağustos'ta Swissotel 16 Roof'ta David Şaboy'la eğlence dolu bir gecce,

Kuruçeşme Açıkhava'da Serdar Ortaç konseri,

-4 Ağustos'ta Swissotel Chalet Garden'in yemyeşil bahçesinde Müjde Kızılkan ile canlı müzik geccesi,

Kuruçeşme Belediyesi Selamiçeşme Sahnesi'nde "Fanatik" isimli tiyatro oyunu,

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da Koray Avcı, Kuruçeşme Açıkhava'da Merve Özbey konserleri,

-5 Ağustos'ta Swissotel 16 Roof'ta Cisetta ve Chalet Garden Begüm Obiz ile doyasıya eğlence,

Vadistanbul'da Oğuzhan Koç konseri,

Meyda Açıkhava Sahnesi'nde Cem İşçiler Stand-up gösterisi

-6 Ağustos'ta RustyFork arka bahçede Taylan Erler eşliğinde harika bir gecce,

Trump Sahne'de Mahşeri Cümbüş doğaçlama tiyatro gösterisi, -

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da Yıldız Tilbe konseri,

-7 Ağustos'ta Sortie'de sürpriz Dj'ler eşliğinde eğlenceye doyacağınız unuttulmaz bir parti,



Kuruçeşme Açıkhava'da Hande Yener konseri