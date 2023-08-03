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Ağustos ayı Aile Bakanlığı ilanları açıklandı: O illerde SYDV personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, yeni personel alımları için başvuruların devam ettiğini duyurdu.

Ağustos ayı Aile Bakanlığı ilanları açıklandı: O illerde SYDV personel alımı başvuru şartları belli oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

O illerde SYDV personel alımı başvuru şartları belli oldu! Ağustos ayı Aile Bakanlığı ilanları açıklandı-  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, yeni personel alımları için başvuruların devam ettiğini duyurdu. İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan duyurulara göre, farklı illerde SYDV memur ve işçi alım ilanlarına başvurular başladı. İşte ilanlara dair detaylar:

Başvuru Genel Şartları:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak ancak 40 yaşını doldurmamış olmak,
  • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Görevin niteliğine uygun eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
  • İş tanımlarında belirtilen nitelikleri sağlamak,
  • Başvuru yapacak adaylar yalnızca bir ilana başvuru yapabilir. İlan mülakat sürecini tamamladıktan sonra başka bir ilana başvurulabilecektir.
  • Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçerli olmayacaktır.
  • Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği suçlar nedeniyle mahkum olmamak.

Alım Yapılacak Kadrolar:

  • Temizlik ve Bakım Görevlisi
  • Muhasebeci
  • Şoför
  • Evde Hasta-Yaşlı Bakım ve Temizlik Elemanı
  • Eğitici Personel
  • Koordinatör
  • Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
  • Yardımcı Hizmetli
  • Büro Görevlisi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yayımladığı personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylar, genel şartları ve ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

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