Ağustos 2024 Kira Artış Oranı Netleşti: Kiralara Yüzde 65,93 Zam!

Ağustos 2024 Kira Artış Oranı Netleşti: Kiralara Yüzde 65,93 Zam!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2024 15:30

Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası, kiralarda uygulanacak yeni artış oranı belirlendi. 1 Temmuz 2024 itibarıyla, konut kiraları üzerindeki yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla, kiralar artık işyeri kiraları ile aynı oranda zamlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı için kira artış oranı, 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 65,93 oldu.

Ağustos 2024 Kira Artış Hesaplamaları:

  • 15.000 TL Kira Ödeyen:

    • Artış Tutarı: 9.889,5 TL
    • Yeni Kira Tutarı: 24.889,5 TL

  • 20.000 TL Kira Ödeyen:

    • Artış Tutarı: 13.186 TL
    • Yeni Kira Tutarı: 33.186 TL

  • 25.000 TL Kira Ödeyen:

    • Artış Tutarı: 16.482,5 TL
    • Yeni Kira Tutarı: 41.482,5 TL

Yeni düzenleme ile birlikte kiralar, yüksek enflasyon oranlarına paralel olarak önemli bir artış gösterdi. Bu değişiklik, kiracıların bütçelerinde büyük etkiler yaratacak.

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