Afra Saraçoğlu'nun Yeni Durağı Patmos! Tatil Kareleri Olay Oldu

Afra Saraçoğlu, dizisinin final yapmasının ardından tatil rotasına devam ediyor. Amerika seyahatinden sonra bu kez soluğu Yunanistan’ın Patmos Adası’nda aldı. Güzel oyuncunun tatil kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başarılı Projelerle Dolu Bir Kariyer

Afra Saraçoğlu, bugüne dek birçok projede izleyici karşısına çıktı. ‘Fazilet Hanım ve Kızları’, ‘Öğretmen’, ‘Kardeş Çocukları’ ve ‘Yeşilçam’ gibi yapımlarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Ancak asıl çıkışını, son olarak rol aldığı ‘Yalı Çapkını’ dizisiyle yaptı. Dizideki başarılı performansı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettirdi.

Özel Hayatıyla da Gündemde

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu, önce Mert Yazıcıoğlu ile uzun bir ilişki yaşamıştı. Bu birliktelik sona erdikten sonra, ‘Yalı Çapkını’ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bu ilişki de sonlandı. Ayrılık sonrası oyuncu, hem dinlenmek hem de yeni projelere hazırlanmak için farklı seyahatlere yöneldi.

Patmos Tatili Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dizisinin final yapmasının ardından Amerika’ya iş ve tatil amaçlı bir seyahat gerçekleştiren Afra Saraçoğlu, şimdi ise Patmos Adası’nda tatil yapıyor.

Oyuncu, güneşin ve denizin tadını çıkardığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisine de “Ahhhh, asla unutmayacağım, beni kutsuyorsun Patmos!” notunu ekledi.

Beğeni Yağmuru

Afra Saraçoğlu’nun tatil kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, oyuncunun doğal güzelliğine ve pozitif enerjisine hayran kaldı.

Yorumlar arasında, “Harikasın Afra!”, “Patmos sana çok yakışmış” ve “Tatiline bayıldık” gibi ifadeler öne çıktı.