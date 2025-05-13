Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi!

Afra Saraçoğlu, Bebek Parkı’nda birden fazla güvenlik görevlisiyle görüntülendi. Oyuncunun yoğun ilgiden dolayı önlem aldığı görüldü.

Afra Saraçoğlu’na Bebek Parkı’nda Özel Güvenlik Önlemi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2025 11:23

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te objektiflere yakalandı. Bebek Parkı’nda yürüyüş yaparken görüntülenen genç oyuncunun etrafında birden fazla güvenlik görevlisi bulunması dikkatlerden kaçmadı. Parkta bulunan vatandaşlar, Saraçoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi karşısında, alınan güvenlik önlemleri sosyal medyada da gündem oldu.

Güvenlik Detayı Gözlerden Kaçmadı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yalnızca güzelliği ve yeteneğiyle değil, aynı zamanda gittiği her yerde ilgi odağı olmasıyla da dikkat çekiyor. Bebek Parkı'ndaki yürüyüşü sırasında yanında yer alan birkaç güvenlik görevlisi, oyuncunun güvenliğine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Saraçoğlu’nun adım adım takip edilmesi ve hayranların yoğun ilgisi, çevrede kısa süreli bir kalabalık oluşturdu. Oyuncu ise her zamanki sakin ve zarif tavrıyla dikkat çekti.

“Reklam Çekimindeydim, Şimdi Başka Sete Geçiyorum”

Parkta yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Afra Saraçoğlu, gününün yoğun geçtiğini belirtti. “Reklam çekimi vardı, şimdi başka bir bölümün çekimine gidiyorum” diyerek, gün boyu setten sete koştuğunu ifade etti. Oyuncunun temposu, sevenlerini hem heyecanlandırdı hem de projelerine dair merak uyandırdı.

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