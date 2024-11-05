Afra Saraçoğlu ve Gülçin Santırcıoğlu’ndan “Yalı Çapkını” setinde sıcak paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde bir konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Gülçin Santırcıoğlu, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı “Seyran” karakterinin geleceğiyle ilgili soruya, “Bana ne be Seyran’dan” şeklinde tepki göstermişti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok izleyici Santırcıoğlu’nun sözlerini şaşkınlıkla karşılamıştı.

Saraçoğlu'nun yaptığı bu paylaşım, ikilinin arasındaki dostane ilişkiye dair izleyicilere olumlu bir mesaj verirken, sosyal medya kullanıcıları da bu sıcak videoyu yorum yağmuruna tuttu. Afra Saraçoğlu'nun "set dostluğu" vurgusu, dizi hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı.