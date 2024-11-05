Afra Saraçoğlu ve Gülçin Santırcıoğlu’ndan “Yalı Çapkını” setinde sıcak paylaşım!

“Yalı Çapkını” dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Gülçin Santırcıoğlu (İfakat) ile sette çekilen bir videosunu sosyal medyada paylaştı. Dizinin setinden gelen bu sıcak görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, Santırcıoğlu’nun geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamaları tekrar gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu ve Gülçin Santırcıoğlu’ndan “Yalı Çapkını” setinde sıcak paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2024 10:12

Geçtiğimiz günlerde bir konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Gülçin Santırcıoğlu, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı “Seyran” karakterinin geleceğiyle ilgili soruya, “Bana ne be Seyran’dan” şeklinde tepki göstermişti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok izleyici Santırcıoğlu’nun sözlerini şaşkınlıkla karşılamıştı.

Saraçoğlu'nun yaptığı bu paylaşım, ikilinin arasındaki dostane ilişkiye dair izleyicilere olumlu bir mesaj verirken, sosyal medya kullanıcıları da bu sıcak videoyu yorum yağmuruna tuttu. Afra Saraçoğlu'nun "set dostluğu" vurgusu, dizi hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı.