Afra Saraçoğlu Paris'te boy gösterecek

Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dünya modasının kalbinin attığı Paris Moda Haftası’na katılıyor. 3-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek moda haftasında Saraçoğlu, ünlü marka Balenciaga’nın özel davetlisi olarak yer alacak.

Genç kuşağın en gözde isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, defilenin tek Türk konuğu olacak. Sınırlı sayıda seçkin davetlinin yer aldığı etkinlikte Saraçoğlu, şıklığı ve zarafetiyle Türk kadınını temsil edecek.

Ünlü oyuncunun Paris Moda Haftası’ndaki görünümleri ve paylaşımları, şimdiden merak konusu oldu.