Adriana Lima'dan dudak dudağa poz!

Eski Victoria's Secret mankenlerinden Adriana Lima, sekiz ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı. Brezilyalı model, geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurmuştu.

Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte uzun, bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Ünlü çift, birlikte uzun bir süre kameralara poz verdi.