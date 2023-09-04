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Adınıza 1900 TL Tanımlandı! TCKN'ye göre PTT'ye Gidip Hemen Alacaksınız

İhtiyaç sahibi bireyin refahını sağlamak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlamak adın devlet, bir çok destek ödemesi yapıyor.

Adınıza 1900 TL Tanımlandı! TCKN'ye göre PTT'ye Gidip Hemen Alacaksınız
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 10:49

İhtiyaç sahibi bireyin refahını sağlamak ve temel ihtiyaçlarının karşılanması sağlamak adın devlet, bir çok destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeler ya sürekli ya da tek seferlik, ihtiyaca göre şekilleniyor. Ülkemizde en fazla ödenen Aile Destek Programı ödemeleri temmuz ayında bitecek iken Cumhurbaşkanlığı onayı ile 1 sene daha devam etmesine karar verildi. Bu kapsamda eski hak sahiplerinin başvuru yapmasına gerek kalmamış iken yeni başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi birey, başvuru şart ve detaylarını ve Aile Destek Programı kapsamında ne kadar ödeme yapıldığını araştıryor. Her aileden bir kişinin başvurması şartı ile aylık 850 TL-1250 TL arasında destek ödemesi yapılıyor. Bu haneye giren maaşa ve hanedeki birey sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Bu destek ile birlikte bir çok destek ödemesi de başvuru olmadan otomatik olarak ödeniyor. 

Aile Destek programı 2024 yılı Temmuz ayına kadar devam edecek. Eski hak sahibi olan vatandaş başvurmak için herhangi bir işlem yapmadan ödemesini artı 1 sene daha her ay düzenli şekilde alacak. Yeni başvurular ise e-devlet hesabında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sayfasında yapılan bilecek. Diğer taraftan da bağlı bulunduğunuz ilçenin kaymakamlıklarına da başvurunuzu yaparak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

850 TL 1250 TL Arasında ödenecek

1250 TL ve 850 TL olarak yapılacak olan Aile Destek programı ödemelerine ek olarak başvuru gerektirmeden iki ayrı destek de alabilirsiniz. Çocuk destek bileşeni olarak bilinen destek ödemeleri 350 TL ile 650 TL arasında hanedeki çocuk sayısına göre değişkenlik göstererek ödenmektedir. Öte yandan bu destek ödemelerine ek olarak bir de elektrik desteği alabileceksiniz.  Harcadığınız elektrik kilovatına bağlı olarak 130-260 TL arasında elektrik faturası desteğinizi kendi adınıza bulunan elektrik faturanızı alıp PTT'ye götürmeniz şartına kavuşabilirsiniz.

PTT kart ya da IBAN'a yatacak

PTT karta ödenen bu destek ödemeleri ile birlikte toplamda 1900 TL'ye para destek ödemesinde her ay düzenli olarak faydalanabilirsiniz. Yeni kanunlar çerçevesinde e-devlet hesabınızda hak sahibi olduğunuz ödemenizi kendi ıbanınıza aktarabilirsiniz.

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