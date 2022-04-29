'Adı Sevgi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

“Asla Yalnız Yürümeyeceksin” sloganıyla yayınlanan dizide başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.“Adı Sevgi”, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.“Adı Sevgi”nin 1 Mayıs Pazar akşamı saat 20:20’de atv ekranlarına gelecek 8. Bölümünün özeti ise şöyle:“Volkan, Zeynep’i geri alabilmek için Sarpça’yı ateşe vermeye yemin etmiştir. Ekrem ve Macide kendi yarattıkları canavarı engellemeye çalışsa da, Volkan’ın hedefindeki Esma ve Gülendam, kabus dolu anlar yaşarlar. Emir’in soracağı hesap Volkan ve ailesi için acı olur. Mehmet’in ortadan kaybolması ise zamana karşı bir yarışı başlatır. Emir ve Elif, Mehmet’i bulup eve döndürmek isterken, Volkan’ın hamlesi hayati bir hatayı beraberinde getirir.Acı olaylar, Doğukan ve Esma’yı daha da birbirine bağlarken, Zahit torununu, Doğukan’dan uzak durması konusunda net bir şekilde uyarır. Bu uyarının altında yatan Doğukan’la ilgili büyük sır herkesin hayatını değiştirecektir. “