Adana'da 7 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Duyurusu

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde bulunan sahaların muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira arasında değişiyor. Alanlar ise 1426,33 hektar ile 4989,10 hektar arasında değişiklik gösteriyor. İhaleler, 24 Eylül Salı günü saat 09.30-11.00 arasında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda açık teklif usulüyle yapılacak.