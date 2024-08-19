Adana'da 7 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Duyurusu

Adana'da 7 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Duyurusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 11:12

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 saha için ihale ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde bulunan sahaların muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira arasında değişiyor. Alanlar ise 1426,33 hektar ile 4989,10 hektar arasında değişiklik gösteriyor. İhaleler, 24 Eylül Salı günü saat 09.30-11.00 arasında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda açık teklif usulüyle yapılacak.

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