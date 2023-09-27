Adana Demirspor Beşiktaş Canlı izle Bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle bein sport 1 şifresiz canlı izle bedava link. Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, bu haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek. Şenol Güneş'in öğrencileri, Kayserispor galibiyetinin ardından morallendi ve üst sıralara tırmanma hedefiyle Adana'ya konuk oluyor. Selçuk Sports Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz bein sports 1 canlı izle bedava Beşiktaş Adana Demirspor maçı izle taraftarium24, kralbozguncu, justin tv, jestyayın inat tv box canlı maç izle kaçak link bilgileri sizlerle.

Karşılaşma Öncesi Detaylar:

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek kötü gidişata son vermişti. Şimdi gözlerini Adana Demirspor maçına çeviren Kara Kartal, üç puan alarak galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Öte yandan ev sahibi Adana Demirspor, son maçında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Patrick Kluivert, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında olumlu bir sonuç almayı hedefliyor.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Beşiktaş, Kayserispor galibiyeti sonrası moral buldu. Şenol Güneş'in öğrencileri, şimdi hedef büyütüp puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmak istiyor. Ancak karşılarında 10 eksikli Adana Demirspor bulunuyor. Peki, bu zorlu maç öncesi taraftarların en çok merak ettiği Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları neler? İşte detaylar:

Maçın Önemi: Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor'un konuğu olacak. Bu maç öncesi Kara Kartal, Kasımpaşa karşısında 2-1’lik skorla sona eren 4 maçlık yenilmezlik serisine son veren Adana Demirspor karşısında galibiyet arayışında. Adana ekibi ise kötü gidişata "dur" demenin peşinde.

Maçın Tarihi ve Saati: Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Bilgisi: Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler: Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Svensson, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Tayfun, Yusuf Sarı, Nani, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Eksikler: Beşiktaş'ta; Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl kadroda olmayacak. Ayrıca Gedson ve Rebic de riske edilmeyecek.

Adana Demirspor'da ise toplamda 10 isim forma giyemeyecek. Bu isimler arasında Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir gibi önemli oyuncular da bulunuyor.

Kalede Kim Var? Demirspor’da Ertaç Özbir’in yokluğunda kaleyi Vedat Karakuş koruyacak.

Bu zorlu maç öncesi her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Beşiktaş, liderlik yarışında puan kaybı yaşamamak için, Adana Demirspor ise taraftarı önünde prestij mücadelesi vermek için mücadele edecek. Maçın sonucu ne olur bilinmez ama futbolseverlere keyifli anlar yaşatacağı kesin. Maçın sonuçlarını ve detaylarını takipte kalın!