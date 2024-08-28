'Ada Çapkını' Emre Altuğ

Yeniboğaziçi Belediyesi 13 Pulya Festivali tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Eğitim Kompleksi için düzenlenen yardım konseri, renkli görüntülere sahne oldu. Konserde sahneye çıkan şarkıcı Emre Altuğ, sevenleriyle bir araya geldi.





Minik Hayranını Kırmadı



Performansı, dansları ve sahnede vokali Demet Yavuz ile olan samimi görüntüleriyle dikkat çeken Altuğ, konserin ilerleyen dakikalarında sahneye gelen minik hayranının doğum günü olduğunu öğrenince onu kırmadı ve birlikte "Aşk Bence" şarkısını söyledi.

Emre Altuğ’dan Yapımcılara Çağrı “Ben Artık Ada Çapkını Olmak İstiyorum”

Adalı hayranlarıyla konserde buluşan Altuğ, yapımcılara dikkat çeken bir teklifte bulundu: “Bir dizi çekelim adı, Ada Çapkını olsun. Başrole talibim. Burada çok güzel dizi çekilir. Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü herkese tanıtmamız gerekiyor. Burası bir açık müze.”

Gecenin sonunda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, şarkıcı Emre Altuğ’a çiçek takdim etti. Sahnede “Şampiyon Melekler” anıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.