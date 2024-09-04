Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın, Esma Sultan Yalısı’ndaki düğününden ilk görüntüler…

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2024 19:21

Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, bugün Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle evlendi. Çiftin düğünü, yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu.

Düğünde, sosyal medya yasağı dikkat çeken detaylardan biri oldu. Misafirlere getirilen bu kısıtlama, törenin gizliliğini koruma amacı taşıdı ve bu durum sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ancak, çiftin düğün alanına gelişleri gözlerden kaçmadı.

Denizden sürat teknesiyle düğüne gelen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, mutluluklarını gizleyemedi. Kameralara yansıyan bu anlar, davetliler ve izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Çiftin denizden gelişleri, düğünün unutulmaz anlarından biri olarak akıllarda yer etti. Esma Sultan Yalısı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen nikah töreni, seçkin davetlilerin katılımıyla oldukça görkemli bir şekilde gerçekleşti.

 

 

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