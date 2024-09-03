Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye...

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi ortaya çıktı. Sade bir davetiye tercih eden çift, davetlilerden sosyal medya kullanmamalarını istedi.

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın düğün davetiyesi sızdı! İşte o davetiye...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-09-2024 18:10

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun süredir beraberlik yaşadığı Çağla Altunkaya, aşklarını nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. Çift, 4 Eylül akşamı, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, düğün için oldukça sade ve zarif bir dijital nikah davetiyesi hazırlayarak, dostlarına gönderdi. Siyah fon üzerine yazılan davetiyede, çiftin bu özel gününde yanlarında olacak seçkin davetlilere "Hep beraber kutlayalım" mesajı iletildi. Davetlilerden tek ricada bulunan çift, düğün sırasında sosyal medya kullanılmamasını istedi.

Düğün törenine iş, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış ismin katılması bekleniyor. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nikahları şimdiden yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri olmaya aday.

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