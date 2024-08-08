Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Kayıtları İçin Tarihler ve Detaylar Açıklandı!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Kayıtları İçin Tarihler ve Detaylar Açıklandı!
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Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:32

2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları yaklaşıyor. Ancak, MEB henüz kesin kayıt tarihlerini açıklamadı. Geçmiş yılların takvimine göre, 2023-2024 dönemi sonuçlarının ardından yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyurulacak. AÖL kayıtları, MEB'in resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Yeni kayıt yaptırmak isteyenler, il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Kayıt yenileme işlemleri ise, ücret ödemesi yaptıktan sonra sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Öğrencilerin, işlemleri tamamlamak için Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurmasına gerek kalmaz, ancak sorun yaşayanlar merkezlere başvurabilir.

İlköğretim ve ortaokul mezunları, çeşitli liselerden ayrılanlar ve yurt dışında denklik belgesi almış kişiler AÖL'ye kayıt yaptırabilir. Detaylı bilgi ve tarihler için MEB duyurularını takip etmekte fayda var.

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