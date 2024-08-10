ABD'de Gündem 4 Kulaklı Kedi!

ABD'de Gündem 4 Kulaklı Kedi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-08-2024 00:09

Mount Juliet, Tennessee’deki True Rescue barınağına gelen dört yavru kedi arasında, genetik bir sürpriz keşfedildi: Bir yavru kedinin dört kulağı vardı. 8-9 haftalık bu sevimli yavru kediye “Audio” adı verildi. Barınak ekibi, Audio’nun fotoğraflarını Facebook sayfalarında paylaşarak, dört kulaklı yavru kediye olan ilgiyi artırdı.

Veteriner kontrolüne gönderilecek olan Audio’nun iç kulağının normal olduğu, ekstra kulak kepçelerinin ise bir sağlık sorununa neden olmayacağı belirtiliyor. Genetik olarak nadir bir durum olan dört kulaklılık, yalnızca Audio ile sınırlı değil. 2021 yılında Türkiye’de Midas adında dört kulaklı ve karnında kalp şeklinde bir tüy parçası bulunan bir kedi bulunmuştu. Midas, Instagram’da popüler bir hesapla gelişimini sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.

2018’de Avustralya’nın Geelong kentinde de dört kulaklı başka bir kedi bulunmuş, gözlerinden birinin çıkarılması gerekmişti. "Frankenkitten" adı verilen bu kedi, barınak gönüllüleri tarafından evlat edinilmişti. Audio’nun durumu, hayvan dünyasındaki genetik mucizelerin devam ettiğini gösteriyor.

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