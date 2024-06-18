ABD Piyasaları Yükselişte: Fed'in İzinde Haftaya Pozitif Başlangıç

ABD piyasaları, yeni haftaya yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında ve ekonomik verilerdeyken, pozitif bir seyirle başladı. Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,49 artışla 38.778,10 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,94 artışla günü tamamladı.

Fed'in Yönlendirmesi ve Piyasaların Tepkisi

Geçen hafta açıklanan tüketici ve üretici enflasyon verileri beklentilerin altında kalsa da Fed, faiz politikasında şahin bir duruş sergilemeye devam etti. Analistler, bu hafta içinde pek çok Fed yetkilisinin açıklama yapmasının beklendiğini belirterek, yatırımcıların bu açıklamalarda faiz indirimine ilişkin ipuçları arayacaklarını vurguladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bugün yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik tahminlerine dayanarak bu yıl içinde faiz indiriminin uygun olabileceğini belirtti. Harker, enflasyondaki iyileşmenin birkaç ay daha sürmesini beklediğini de dile getirdi.

Ekonomik Veriler ve Beklentiler

ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik veriler de piyasaların odağında yer alıyor. Özellikle yarın duyurulacak perakende satış verileri, ekonomik aktiviteye dair önemli bir gösterge olarak takip edilecek. Geçtiğimiz günlerde New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterse de, bazı göstergeler iyileşme sinyalleri vermeye başlamış durumda.

Teknoloji ve Perakende Sektöründeki Performans

Nasdaq endeksindeki yükseliş, teknoloji şirketlerinin güçlü performansıyla destekleniyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen artışlar, genel endeksi olumlu yönde etkiliyor. Perakende sektörü ise tüketicilerin harcama eğilimlerine bağlı olarak şekilleniyor. Beklenen perakende satış verileri, tüketici güveninin ve harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu göstermesi bakımından kritik öneme sahip.

Fed Politikaları ve Faiz İndirimi Beklentileri

Fed'in faiz politikaları, piyasalar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Yatırımcılar, enflasyon ve ekonomik büyüme verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarını dikkatle izleyerek, gelecekteki faiz indirimleri veya artırımlarına dair ipuçları arıyorlar. Özellikle enflasyonun mevcut seviyelerini koruyup korumayacağı ve ekonomik büyüme trendlerinin nasıl şekilleneceği önem taşıyor.

Uluslararası Piyasalar ve ABD Doları

ABD piyasalarındaki hareketler, uluslararası piyasalara da yansıyor. ABD dolarındaki güçlenme veya zayıflama, küresel ticaret ve döviz piyasaları üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Özellikle Fed'in politika duruşundaki değişiklikler, doların diğer para birimleri karşısındaki değerini belirlemede önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.