ABD Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı: Faiz Oranı Sabit Tutuldu!

ABD Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı: Faiz Oranı Sabit Tutuldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 22:25

ABD Merkez Bankası (Fed), 23 yılın en yüksek seviyesinde olan yüzde 5,25-5,50 faiz aralığını sabit tutma kararı aldı. Karar, Fed’in son toplantısında oy birliğiyle alındı.

Fed’in açıklamasında, ekonomik aktivitenin hızlı bir şekilde genişlemeye devam ettiği belirtildi. Enflasyonun gerilemesine rağmen hala yüksek olduğu, ancak yüzde 2'lik hedefe doğru biraz ilerleme kaydedildiği ifade edildi. İşsizlik oranının arttığı ancak düşük kaldığı vurgulandı.

Fed, son 8 toplantıda faiz oranını değiştirmeyerek mevcut seviyede sabit tuttu. 2022'de faiz artışlarına başlayan banka, Mart 2022'den bu yana toplam 525 baz puanlık artış gerçekleştirdi. Son olarak Temmuz 2023’te 25 baz puanlık bir artış yapılmıştı.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğu belirtilirken, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmada dikkatli bir yaklaşım sürdürüleceği duyuruldu.

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