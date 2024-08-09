ABD-İtalya Voleybol Finali İçin Geri Sayım Başladı! ABD-İtalya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda voleybolseverler büyük bir heyecana tanık olacak. Yarı finalde Türkiye’yi 3-0 mağlup eden İtalya, finalde ABD ile karşılaşacak. ABD, Brezilya’yı eleyerek finale yükselirken, İtalya da Türkiye’yi geçerek ikinci finalist oldu.

ABD-İtalya voleybol final maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te oynanacak. Mücadele TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hem ABD hem de İtalya'nın madalya hedeflediği bu kritik karşılaşma, voleybol tutkunları için büyük bir çekişmeye sahne olacak.