ABD Enflasyon Verileri ve Jackson Hole Sempozyumu Piyasaları Şekillendiriyor

ABD Enflasyon Verileri ve Jackson Hole Sempozyumu Piyasaları Şekillendiriyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 19-08-2024 10:46

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğini gösterdi ve resesyon endişelerinin azalması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta, ABD’nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu dikkatle izleniyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir. Eylül’de faiz indirimi beklentileri sürerken, Powell’ın açıklamaları faiz indirimlerinin büyüklüğünü etkileyebilir.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de temmuz ayında yapımına başlanan yeni konut sayısı yüzde 6,8 azaldı ve inşaat izinleri de en düşük seviyesine geriledi. Ancak Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi, ağustosta piyasa beklentilerinin üzerinde 67,8 seviyesine çıktı.

Fed yetkililerinden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Şu anda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,89, dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı 2 bin 500 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise 78,9 dolara geriledi.

Benzer Haberler
Dijital Vergi Dairesi Ücretli Hizmet İddialarına Resmi Yanıt Dijital Vergi Dairesi Ücretli Hizmet İddialarına Resmi Yanıt
Akbank’tan 33.000 TL Kredi Kampanyası: Başvurular Hızla Alınıyor! Akbank’tan 33.000 TL Kredi Kampanyası: Başvurular Hızla Alınıyor!
İş Bankası'ndan Ağustos Ayına Özel Kredi Fırsatı: Şartsız ve Kefilsiz 99.000 TL Kredi! İş Bankası'ndan Ağustos Ayına Özel Kredi Fırsatı: Şartsız ve Kefilsiz 99.000 TL Kredi!
Türkiye, Ticaret Anlaşmalarıyla Küresel Hacmini Artırmayı Hedefliyor! Türkiye, Ticaret Anlaşmalarıyla Küresel Hacmini Artırmayı Hedefliyor!
Emlak İlanlarına Sıkı Denetim: Sosyal Medya da Artık Mercek Altında! Emlak İlanlarına Sıkı Denetim: Sosyal Medya da Artık Mercek Altında!
Bakan Kurum'dan Malatya'ya Övgü Dolu Sözler ve Yangın Uyarısı! Bakan Kurum'dan Malatya'ya Övgü Dolu Sözler ve Yangın Uyarısı!
ÇOK OKUNANLAR
Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil
  • 13-08-2024 11:01

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Çeşme’de keyifli tatil