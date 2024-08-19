ABD Enflasyon Verileri ve Jackson Hole Sempozyumu Piyasaları Şekillendiriyor

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğini gösterdi ve resesyon endişelerinin azalması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta, ABD’nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu dikkatle izleniyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir. Eylül’de faiz indirimi beklentileri sürerken, Powell’ın açıklamaları faiz indirimlerinin büyüklüğünü etkileyebilir.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de temmuz ayında yapımına başlanan yeni konut sayısı yüzde 6,8 azaldı ve inşaat izinleri de en düşük seviyesine geriledi. Ancak Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksi, ağustosta piyasa beklentilerinin üzerinde 67,8 seviyesine çıktı.

Fed yetkililerinden San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, borçlanma maliyetlerinin kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Şu anda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,89, dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 102,2 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı 2 bin 500 dolara, Brent petrolün varil fiyatı ise 78,9 dolara geriledi.