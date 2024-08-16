ABD Ekonomisi Güçlü Verilerle Destekleniyor: Resesyon Endişeleri Hafifledi

ABD Ekonomisi Güçlü Verilerle Destekleniyor: Resesyon Endişeleri Hafifledi
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 16-08-2024 23:41

ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satış verileri, ekonomik görünümde olumlu bir tablo çizdi. Temmuz ayında perakende satışlar aylık yüzde 1 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve bu artış, Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında kaldı, bu da istihdam piyasasındaki soğuma endişelerini hafifletti.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi resesyon korkularının azalmasıyla yüzde 3,93 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi ise 102,9 seviyelerinde dengelendi. Analistler, güçlü verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığının arttığını, 50 baz puanlık indirimin ise daha düşük bir ihtimal haline geldiğini belirtti. Ekonomik veriler, resesyon korkularını hafifletirken, piyasadaki risk iştahını da artırdı.

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