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A101, ŞOK, BİM ayçiçek yağ fiyatlarına damping yaptı! Vatandaşlar mest oldu! En ucuz yağ hangi markette?

Artan etiket fiyatları, vatandaşların temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki baskısını artırıyor. Ayçiçek yağı gibi önemli bir ürünün fiyatı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

A101, ŞOK, BİM ayçiçek yağ fiyatlarına damping yaptı! Vatandaşlar mest oldu! En ucuz yağ hangi markette?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 09:37

Vatandaşlar mest oldu! En ucuz yağ hangi markette? A101, ŞOK, BİM ayçiçek yağ fiyatlarına damping yaptı-  Son dönemde artan etiket fiyatları, vatandaşların özellikle market alışverişlerinde maddi zorluklar yaşamasına neden oluyor. Bu ekonomik zorluklar içerisinde, temel ihtiyaç maddelerinden biri olan Ayçiçek yağı fiyatları da büyük bir önem taşıyor. Uygun fiyatlı market zincirlerinin sunduğu Ayçiçek yağı fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor. Özellikle ŞOK, A101, BİM gibi marketlerdeki fiyatlar merak ediliyor. İşte, Ayçiçek yağı fiyatlarının en uygun olduğu market zincirleri...

Vatandaşlar Araştırıyor: En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Vatandaşlar, sürekli olarak yükselen maliyetlerin ardından Ayçiçek yağı fiyatlarını karşılaştırmak ve en hesaplı seçenekleri bulmak için çaba harcıyor. Bu nedenle, Ayçiçek yağı fiyatlarını öğrenmek için araştırma motorlarını sıklıkla kullanıyorlar.

Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Rekabet

1 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları üzerine yapılan araştırmalar, en uygun fiyatın BİM marketlerinde sunulduğunu gösteriyor. BİM, 1 litrelik Ayçiçek yağı için 36,00 TL gibi ekonomik bir fiyat etiketi sunuyor. Diğer büyük market zincirleri olan A101, Şok Market, Carrefour ve Migros ise en düşük fiyatı 37,50 TL olarak belirlemiş durumda.

Eğer büyük ölçekte Ayçiçek yağı ihtiyacınız varsa, 18 litrelik ambalaj seçenekleri de dikkatinizi çekebilir. Ancak, marka ve market seçenekleri arasında fiyat farklılıkları görülüyor. Genel olarak 18 litrelik Ayçiçek yağı fiyatları şu şekildedir:

  • 18 litre Biryağ Ayçiçek yağı: 585,62 TL
  • 18 litre Yudum Ayçiçek yağı: 520,00 TL
  • 18 litre Orkide Ayçiçek yağı: 622,00 TL
  • 18 litre Bizim Ayçiçek yağı: 624,99 TL
  • 18 litre Tarım Kredi Ayçiçek yağı: 699,95 TL
  • 18 litre Salat Ayçiçek yağı: 649,00 TL
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