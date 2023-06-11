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A101 bugün damping yaptı! Fiyatlar yarı yarıya düştü, sepeti alan koştu! 9,90 TL, 14,90 TL, 28,90 TL... Kapış kapış gidiyor.

A101 marketi, 10-16 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta katalogda yer alan indirimlerle birlikte, tüketicilere cazip fırsatlar sunuluyor.

A101 bugün damping yaptı! Fiyatlar yarı yarıya düştü, sepeti alan koştu! 9,90 TL, 14,90 TL, 28,90 TL... Kapış kapış gidiyor.
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-06-2023 12:29

9,90 TL, 14,90 TL, 28,90 TL... Kapış kapış gidiyor. A101 bugün damping yaptı! Fiyatlar yarı yarıya düştü, sepeti alan koştu-  Tüketicilerin merakla beklediği A101 marketi, 10-16 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta katalogda yer alan indirimlerle birlikte, tüketicilere cazip fırsatlar sunuluyor. İşte A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünler ve fiyatları:

  • 9 kg Ariel toz deterjan, 303 TL'den 199 TL'ye düşürüldü. Bu indirimle birlikte tüketiciler temizlik ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılayabilecekler.

  • 1 kg tost peyniri, 142 TL'den 125 TL'ye indirildi. Kaliteli peynirin lezzetini uygun fiyatlarla tüketmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.

A101 marketinde bu hafta yapılacak 10 lira üstü alışverişlerde ise daha fazla avantaj sağlanıyor. Örneğin, 36'lı Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsülü normalde 149,90 lira iken bu kampanya döneminde sadece 74,90 liraya temin edilebilecek. Ayrıca, 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri ise 59,95 lira yerine 29,95 lira fiyatıyla müşterilere sunulacak.

A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler arasında Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg (125 TL), Gelenek Buğday Unu 2 Kg (28,90 TL), Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg (89,95 TL), Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg (81,50 TL), Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre (14,90 TL), Xroll Bebe Bisküvisi 172 gr (9,90 TL), Nescafe Gold Eco Paket Kahve 100 gr (59,90 TL) gibi ürünler bulunuyor.

Tüketicilere sağlanan bu indirimli fırsatlarla birlikte, A101 marketi bir kez daha müşterilerine ekonomik ve kaliteli alışveriş yapma imkanı sunuyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün yelpazesine sahip olan A101, tüketicilerin beklentilerini karşılayacak uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor.

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