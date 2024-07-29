A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 09:57

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda ile oynayacak. Bu, Türkiye'nin tarihindeki üçüncü Olimpiyat oyunları olacak ve Filenin Sultanları, İtalyan başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde mücadele edecek.

Kadronun öne çıkan isimleri arasında kaptan Eda Erdem Dündar, pasör Melissa Vargas, smaçörler Ebrar Karakurt ve Hande Baladın ile libero Gizem Örge bulunuyor. Ayrıca, Zehra Güneş +1 oyuncu olarak takıma dahil edildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları’nda C Grubu’nda yer alacak ve grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Grup Aşaması Maç Programı:

  • 29 Temmuz: Türkiye - Hollanda, 10.00 (TRT Spor)
  • 1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10.00 (TRT Spor)
  • 4 Ağustos: Türkiye - İtalya, 10.00 (TRT Spor)
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