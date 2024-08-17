90.000 TL'ye kadar yeni araba alacak kişilere destek! Halkbank 90 bin TL araç kredisi başladı!

90.000 TL'ye kadar yeni araba alacak kişilere destek! Halkbank 90 bin TL araç kredisi başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 00:50

Halkbank, yeni araç sahibi olmak isteyenlere özel bir fırsat sunuyor. Banka, 90 bin TL’ye kadar araç kredisi imkânı sağlayarak, otomobil almayı planlayan vatandaşlara destek olmayı hedefliyor. Araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için hazırlanan bu kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor.

Kredi kapsamında, 48 aya kadar vade seçenekleri sunulurken, başvuru işlemleri Halkbank şubelerinden veya dijital kanallar üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Özellikle pandemi döneminde artan bireysel araç talebi göz önüne alındığında, bu kredi fırsatı otomobil almayı düşünenler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Halkbank'ın sunduğu bu cazip kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, uygun faiz oranları ve avantajlı ödeme planlarıyla hayallerindeki araca kavuşma şansı yakalıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın Halkbank şubesine uğrayabilir veya bankanın resmi web sitesinden işlem yapabilirsiniz.

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