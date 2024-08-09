9 Ağustos 2024 Cuma Namazı Saatleri: İstanbul, Ankara Bursa, Adana ve İzmir'de Vakitler

9 Ağustos 2024 Cuma Namazı Saatleri: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Vakitler

9 Ağustos 2024 Cuma namazı saatleri merakla bekleniyor. İşte büyük şehirlerdeki cuma namazı vakitleri:

İstanbul : Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

: Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak. Ankara : Cuma namazı saat 12:59'da başlayacak.

: Cuma namazı saat 12:59'da başlayacak. İzmir: Cuma namazı saat 13:22'de yapılacak.

Diğer şehirlerdeki vakitler:

Bursa : 13:14

: 13:14 Adana: 12:49

Cuma Namazı Kaç Rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekattır ve bu konuda fıkıh bilginleri arasında bir ihtilaf yoktur. Ancak, Cuma namazından önce ve sonra kılınan nafile namazlarla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefîler, Cuma namazının öncesinde dört rekat nafile namaz kılınabileceğini belirtirken, diğer mezhepler bu sayının değişebileceğini ifade eder. Cuma namazından sonra ise genellikle dört veya iki rekat nafile namaz kılınabilir. Bu uygulamalar Hz. Peygamber'in sünnetine dayanmaktadır.