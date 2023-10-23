80.000 TL'ye kadar banka borcu olanlar bu habere dikkat! 2 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor

Öncelikle, bankalardan kaynaklanan kredi kartı borcu, ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı (KMH) borçlarınızı düşünün. Toplam borcunuz 80.000 TL'ye kadar ise, bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Bu kampanyalar, bireysel müşteriler için geçerlidir ve 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.

Kampanya kapsamında, bankalar size 36 aya varan vade seçenekleri sunarak borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olmaktadır. Ancak bu kredileri alabilmek için bazı şartları karşılamanız gerekmektedir. Öncelikle, banka borçlarınızın güncel ve ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, icralık veya avukatlık bir durumunuzun olmaması da bu kampanyaların şartları arasındadır.

İşte bazı bankaların sunduğu borç kapatma kampanyaları:

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi:

Şekerbank, 50.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunmaktadır. Başvuruda bulunmak için banka şubelerine gitmeniz gerekebilir. Başvuru sırasında kimlik, gelir belgesi ve borçlarınızın bir listesi gerekebilir.

Ziraat Bankası Borç Kapatma ve Transfer Kredisi:

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyenlere 36 aya kadar vadeli destek sunmaktadır. Başvuruları inceleyerek onay verirken sigorta durumunu da kontrol eder. Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de benzer kredi fırsatlarına başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi faiz oranı %3,94'tür. Bu faiz oranıyla, aylık taksitlerle ödenecek miktar 9.088,24 TL'dir. Toplamda ödenecek miktar ise 109.458,88 TL'dir.

Emekli maaşını kamu bankalarından alan veya emekli maaşını taşıyan kişilere özellikle hızlı bir şekilde kredi onayı verilmektedir. Ziraat Bankası gibi kamu bankaları, düşük faizli krediler sunarak borçlarınızı kapatmanıza yardımcı olabilir.

Düşük faizli borç kapatma kredileri, finansal dengeyi sağlama ve borç yükünü hafifletme konusunda birçok kişiye yardımcı olabilir. Ancak bu tür kredileri kullanmadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler vardır.

Öncelikle, kredi başvurusu yapmadan önce mevcut borçlarınızı gözden geçirin ve hangi borçları kapatmak istediğinizi belirleyin. Bankalardan alacağınız borç kapatma kredisi ile kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri veya diğer tür borçları kapatabilirsiniz. Bu, aylık ödeme yükünüzü azaltmanıza ve finansal durumunuzu düzeltmenize yardımcı olabilir.

Ayrıca, kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu kontrol edin. Kredi notu, kredi başvurularınızın onaylanıp onaylanmayacağını etkileyen önemli bir faktördür. Düşük bir kredi notu, kredi onayı almanızı zorlaştırabilir veya daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Bu nedenle, kredi notunuzu iyileştirmek için gerekli adımları atmanız önemlidir.

Ayrıca, kredi başvurusu yapmadan önce borçlarınızı düzenlemek ve ödeme planlarını gözden geçirmek önemlidir. Borçlarınızı ödemek için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve bu süre içinde düzenli ödemeler yapmaya çalışın.

Kredi başvurusu yaparken bankaların sunduğu farklı faiz oranlarını ve vade seçeneklerini karşılaştırın. Düşük faiz oranları ve uzun vadeler, daha düşük aylık ödemeler sağlayabilir. Ancak, uzun vadeli krediler genellikle daha fazla faize yol açabilir, bu nedenle dikkatli olun.

Son olarak, kredi başvurusu yapmadan önce tüm koşulları dikkatlice inceleyin ve özellikle borç kapatma kredilerinin faiz oranları, komisyonlar ve diğer ek ücretlerini gözden geçirin. Bankaların sunduğu borç kapatma kampanyaları finansal denge sağlama konusunda faydalı olabilir, ancak dikkatli bir şekilde plan yapmak ve şartları anlamak önemlidir. Bu kampanyalar, borçlarınızı daha düşük maliyetlerle kapatmanıza yardımcı olabilir ve finansal özgürlüğünüzü yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir.