80.000 euro maaş! Almanya'dan fırsat kartı müjdesi duyuruldu! Milyonlarca işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar açıklandı

Milyonlarca işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar açıklandı. 80.000 euro maaş! Almanya'dan fırsat kartı müjdesi duyuruldu- Almanya, hızla yaşlanan nüfusuyla birlikte personel eksikliği sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Son dakika bilgilerine göre, Almanya'da her iki işletmeden biri personel arayışında bulunuyor. Bu durum, nitelikli göçmenlik yasasının onaylanmasıyla birlikte ülkenin Türkiye dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden personel alımı yapacağı anlamına geliyor. Personel alımlarının gerçekleştirileceği Jobstas adlı sistem, Almanya'daki işverenleri ve Türkiye dahil diğer ülkelerden işçileri bir araya getirerek bu açığı kapatmayı hedefliyor. Detaylar gecce.com.tr'de.

Almanya, Avrupa'nın lokomotifi olarak tanınırken aynı zamanda dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahiptir. Ancak doğum oranının düşmesi ve genç nüfusun azalması, üretim ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda nitelikli iş gücü eksikliğine yol açmaktadır. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları (DIHK), yaptığı açıklamada her iki işletmeden birinin personel aradığını bildirdi.

Jobstas'ın Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, Almanya'da 1.8 milyon personel açığı bulunduğunu ve 2030 yılına kadar bu açığın 3 milyona ulaşmasının beklendiğini ifade etmiştir. En fazla personel eksikliği yaşanan pozisyonlar arasında sosyal pedagog, çocuk bakıcı ve eğitmen, hasta bakıcı, tohumlama elektrik uzmanı, hemşire, tesisatçı ve yazılımcı, fizik tedavi uzmanı, tır veya otobüs şoförü ve kamu sektörü gibi alanlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra inşaat sektöründe kalifiye ustalar, mühendisler, garsonlar, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi gibi kadrolarda da ciddi bir eksiklik gözlemleniyor.

Almanya'daki iş piyasasında nitelikli iş gücü açığının yanı sıra maaşlar da önemli bir rol oynamaktadır. Jobstas'ın Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, iş piyasasında henüz keşfedilmemiş bir potansiyel bulunduğunu belirtmiştir. Bu durum, mesleki eğitimi veya işi olmayan gençlerin de içerisinde yer aldığı bir açığı ifade eder.

Almanya'da işçi olarak çalışmak isteyenler için bazı temel bilgileri haberimizde veriyoruz. Ancak, her ülkenin farklı çalışma ve göç politikaları bulunduğundan, ayrıntılı bilgiler için resmi kaynaklara ve göçmenlik bürolarına başvurmanız önemlidir.