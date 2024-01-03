8 Kişilik İkili Geniş Hacmiyle Bol Porsiyonlu  Sulu Yemek YapanKaraca Air Pro Cook Duo Air Fryer!



Evde geçirilen her anın değerini artıran Karaca; birçok pişirme işlemini tek bir üründe buluşturan yeni Air Pro Cook Duo Airfryer ile pratik ve zahmetsiz yemek hazırlamak isteyenlerin favorisi oluyor.

Circulation Air Tech özelliği sayesinde, yukarıdan aşağıya hareket eden sıcak hava akımıyla yemeklerin her noktası eşit pişiren Air Pro Cook Duo; 8 kişilik geniş haznesinde aynı yemeği, tek tuşla duble porsiyonlarken; iki farklı haznede, farklı sürelerde pişen yemekleri de kokularını birbirine karıştırmadan aynı anda hazırlayabiliyor.

Air Pro Cook Duo, onlarca tarifi Less Fat Technology ile sadece birer kaşık yağ kullanarak sağlıklı bir şekilde pişirirken, Duo Tech özelliği sayesinde de 3 farklı pişirme modunda dilediğiniz gibi yemeğinizi hazırlamanızı sağlıyor. Sağlıklı kızartmalar, fırın yemekleri, kek ve hamur işleri, sebze / meyve kurutma, yoğurt hazırlama ve buz çözme özelliğiyle birlikte “Ev Yemeği” de yapabilen 8 farklı moda sahip Air Pro Cook Duo, şimdi yepyeni özelliklerinin yanı sıra, istediğiniz sıcaklık ve zaman ayarını yaparak kendi tariflerinizi de uygulayabileceğiniz özelliğiyle mutfaklarda yerini alıyor.

8 litre geniş hacmiyle ön plana çıkan Air Pro Cook Duo, Easy Wash Tech ile enerjinizi temizliğe değil, yepyeni tarifler keşfetmeye ayırabilirsiniz.

Air Pro Cook Duo ve daha fazlası Karaca mağazaları, karaca.com ve şimdi Karaca uygulamasında.