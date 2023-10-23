7900 TL ve üstü maaş alan emeklilere ek ödeme müjdesi geldi

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşın maaş zammı ve ek ödeme beklentileri sonunda karşılık buldu. Emekliler, maaş artışlarının yetersiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirirken, ek ödeme taleplerini de dile getirdiler. Sonunda, emeklilerin beklediği müjdeli haber geldi.

Emeklilere Müjdeli Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik bir dizi önemli açıklama yaptı. Emekli vatandaşlara, gönüllerini rahatlatma ve maddi sıkıntılarını hafifletme sözü verdi. Erdoğan, yıl sonunda gerçekleşecek olan maaş artışıyla ilgili müjdesini paylaştı.

Emekli vatandaşlar, ek zamların ve ödemelerin beklentisi içindeyken, bu açıklama onları umutlandırdı. Erdoğan, emeklilere yönelik müjdeli haberle birlikte kamu bankalarına da özel bir görev verdi.

Kamu Bankalarından Emekliye Özel Fırsat

Emekli vatandaşların maaş zamları ve ek ödemeler için bir süre beklemeleri gerektiği ifade edildi. Ancak kamu bankaları, bu dönemde emekli vatandaşlara önemli bir fırsat sunmaya karar verdi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilerin maaşlarını bu bankalara taşımaları durumunda, ekstra ödeme yapacaklarını açıkladı. Emeklilerin maaşlarını bu bankalara taşıması halinde, 7.000 TL'ye kadar ek ödeme alabilecekleri belirtildi.

Halkbank'tan Özel Kampanya

Halkbank, emekli vatandaşlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisi olan vatandaşlar, maaşlarını Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankasına taşıdıklarında ParafKart çıkarmaları halinde ekstra 3.000 TL ek ödeme alacaklar.

Bu özel kampanya ile maaşlarını Halkbank'a taşıyan emekli vatandaşlar, hem maaşlarını güvenilir bir bankada tutma avantajını yaşayacaklar hem de ek ödeme alarak maddi gelirlerini artırabilecekler.

ParafKart Kampanyası Detayları

Paraf resmi internet sayfasından yapılan kampanya duyurusuna göre, kampanya sadece 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ilk emekli maaşını Halkbank'tan alan veya taşıyan müşteriler için geçerlidir. Kampanya kapsamında emekli müşterilere Paraf veya Parafly bireysel kredi kartları ile 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dilediği sektörde ve tüm banka POS’larında yapacakları aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL, toplamda 3.000 TL ParafPara verilecektir.

Maaşlarını kamu bankalarına taşıyan emekliler, ekstra ödemelerle maddi gelirlerini artırma şansına sahipler. Emekliler, bu avantajlardan yararlanarak daha rahat bir maddi geleceğe sahip olabilecekler. Kamu bankaları, emekli vatandaşlara destek olmak ve onların maddi sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bu tür kampanyaları başlatarak takdir toplamaktadır. Bu kampanyaların emeklilere büyük fayda sağlayacağına inanılmaktadır.