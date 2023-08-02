7.800,8.500,9.500 TL alanlara Ağustos ayında yeni liste çıktı! Emekli promosyon kaç TL oldu? 15.000 TL ek ödeme...

Emekli promosyon kaç TL oldu? 7.800,8.500,9.500 TL alanlara Ağustos ayında yeni liste çıktı! 15.000 TL ek ödeme- Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zammın ardından bankalar, emekli promosyon tekliflerini güncelledi. İşte 2023 yılında en yüksek promosyonlar sunan bankalar ve detayları:

Yapı Kredi - En Yüksek Nakit Promosyon Fırsatlarıyla Emeklilerin Tercihi

Yapı Kredi, 6 Nisan 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

ING - Aylık Gelire Göre Promosyonlarla Emeklilere Destek

ING, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunuyor:

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) aylık geliri olanlara 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 5.950 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası aylık geliri olanlara 7.650 TL,

10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara 8.500 TL nakit promosyon verilmektedir.

İş Bankası - SGK Emeklilerine Yüksek Promosyon Fırsatı

İş Bankası, 1 Kasım 2022 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, maaşlarına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon ödemesi alabilirler.

Türkiye Finans - Taahhüt Karşılığında Yüksek Nakit Promosyon İmkanı

Türkiye Finans, SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan alma taahhüdü veren müşterilere 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, aylık maaşa göre aşağıdaki nakit promosyon ödemeleri yapılıyor:

Bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL,

3.500 TL - 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL,

7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödemesi alınabilir.

Ayrıca, ek promosyonlar için belirli koşullar da geçerlidir. Örneğin, 30 gün içinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ek nakit promosyon almak mümkündür.

Kuveyt Türk - Geniş Emekli Aylığı Aralıklarına Yüksek Promosyonlar

Kuveyt Türk, emekli aylığına göre farklı promosyonlar sunmaktadır:

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.800 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.600 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 7.200 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli promosyonlarına ilişkin bu güncel liste, emeklilerin maaşlarına göre en avantajlı teklifleri seçmelerine yardımcı olacaktır.