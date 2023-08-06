7500 ve 8.500 TL üzerinde geliri olanlara müjde! 7 maaş avans kredi verilecek, 2 banka birleşti duyurdu!

7 maaş avans kredi verilecek, 2 banka birleşti duyurdu! 7500 ve 8.500 TL üzerinde geliri olanlara müjde- Türkiye genelinde 7500 TL ve üzerinde geliri olan her vatandaş için özel bir fırsat sunuldu. Maaşlarınızın 7 katına kadar nakit kampanyası başlatıldı ve Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan bu ihtiyaç kredisi ile anında maddi desteğe kavuşabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında alacağınız kredi, kendi hesabınıza yatırılarak ihtiyaçlarınızı hızla karşılamanıza imkan sağlayacak. En fazla 100.000 TL limitli bu krediden yararlanarak, 7500 TL ve üzeri geliri olan vatandaşlar 24 ay vadeli, gelir belgesiz ve masrafsız bir şekilde 75.000 TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi alabilirler.

Hızlı Başvuru, Hızlı Ödeme İmkanı

Nisan ayı sonuna kadar devam edecek bu özel kampanyada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını anında karşılama şansına sahipler. Kampanyaya katılarak istedikleri zaman ödeme alabilirler. Bu sayede, beklenmedik masraflar veya ihtiyaçlar karşısında finansal esneklik elde edebilirsiniz.

Başvuru Adımları Nasıl İzlenir?

Maaşınızın 10 katına kadar ödeme almak istediğinizde, kamu bankaları üzerinden başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Maaş hesabınızı kullandığınız Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Emekli vatandaşlara özel olarak ayrıcalıklı kredi kampanyaları sunan kamu bankaları, maaş müşterilerine internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla da ödemeleri ulaştırmaktadır.

Banka Kredi Puanı ve Başvuru Süreçleri

Kredi puanınız 1100 ve üzerinde ise, bireysel müşteri statüsüne sahipseniz, bu özel kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu bankaların sunduğu düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Hızlı ve güvenilir bir şekilde ihtiyaçlarınıza çözüm sunan bu kampanyalar ile finansal anlamda rahatlama sağlayabilirsiniz.