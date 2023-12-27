7500 TL ödeme verilecek! Emeklilere ödeme! 15 milyon emekliye müjde

7500 TL ödeme verilecek! Emeklilere ödeme! 15 milyon emekliye müjde
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 09:08

2024 Ocak ayıyla birlikte beklenen emekli zammı, Garanti Bankası'nın sunduğu özel kampanya ile emeklilere ekonomik bir soluk getiriyor. Banka, 31 Aralık'a kadar devam edecek olan bu özel fırsatlarla emeklilere çeşitli avantajlar sunarak maddi anlamda daha keyifli bir yılbaşı geçirmelerini amaçlıyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Garanti Bankası, 31 Aralık'a kadar yapılacak maaş transferlerine özel olarak 7500 TL'ye kadar ikramiye sunuyor. Bu avantaj, emeklilerin maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almaları durumunda kendilerini finansal olarak daha güvende hissetmelerini sağlayacak. Ayrıca, bankaya 3 yıl boyunca sadık müşteri olan emeklilere ek olarak kredi kartından belirli bir harcama taahhüdü verenlere 1000 TL hediye bonusu imkanı sunuluyor. Toplamda, Garanti Bankası'nın sunduğu promosyon miktarı 8500 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Bu özel kampanya kapsamında emeklilere sunulan avantajlar arasında faizsiz nakit avans, düşük faizli emekli kredisi, ücretsiz havale ve EFT gibi olanaklar da bulunuyor. Bu sayede emekliler, finansal işlemlerini daha uygun koşullarla gerçekleştirebilecek ve ekonomik anlamda daha rahat bir yaşam sürebilecekler.

Garanti Bankası, emeklilere yönelik sunduğu bu özel kampanya ile onları maddi anlamda destekleyerek yılbaşını daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Bankanın avantajlı teklifleri, emeklilerin finansal planlarını güçlendirmelerine olanak tanıyor. Ancak, kampanyanın son başvuru tarihi olan 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunmak gerekiyor. Emekliler, bu tarihi göz önünde bulundurarak Garanti Bankası'nın sunduğu avantajlardan yararlanabilir ve maddi anlamda daha sağlam bir geleceğe adım atabilirler.

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