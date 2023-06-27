7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL, 7.800 TL, 7.900 TL ve 8000 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rekor zam! Az önce belli oldu!

Az önce belli oldu! 7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL, 7.800 TL, 7.900 TL ve 8000 TL maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine rekor zam- Uzun bir bekleyişin ardından emekliler için sevindirici haber geldi. Temmuz ayından itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına rekor artışlar yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları doğrultusunda zam oranları belirlendi ve emeklilere yapılacak ödeme tutarları netleşti. Bu gelişme, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından büyük bir merakla beklenen Temmuz zamlarıyla ilgili açıklamalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyuracağı enflasyon rakamları, 16 milyon emeklinin maaşlarının kesinlik kazanmasını sağlayacak. Zam oranı ise enflasyona paralel olarak yüzde 15,26 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon rakamları da dikkate alındığında, 6 aylık enflasyonun yüzde 18 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Maaşlarda Rekor Seviye

Temmuz zamlarıyla birlikte emeklilerin maaşlarına büyük bir artış yansıyacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam tutarları şu şekildedir:

7.500 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 8.886,75 TL olacak.

7.600 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 9.005,24 TL olacak.

7.700 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 9.123,73 TL olacak.

7.800 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 9.242,22 TL olacak.

7.900 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 9.360,71 TL olacak.

8.000 TL maaş alan emekliye yüzde 18,49 zamla birlikte maaş 9.479,20 TL olacak.

Refah Payıyla Maaşlar Rekor Seviyelere Ulaşacak

Emekliler için belirlenen zam oranlarına ek olarak, maaşlara refah payı ekleneceği açıklandı.