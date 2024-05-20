70.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! IBAN Numarasına Ödeme Alacak Olanlar Dikkat!

Garanti Bankası, 70.000 TL'ye kadar hızlı ve belgesiz kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç sahiplerine özel bu fırsatla, IBAN numaranıza kolayca ödeme alabilirsiniz. Peki, Garanti Bankası 70.000 TL Belgesiz Kredi Başvurusu nasıl yapılır ve hangi şartlar geçerlidir?

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası, hızlı ve kolay kredi başvurusuyla müşterilerine zaman kazandırıyor. Başvuru işlemlerini internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. IBAN Numarasına Ödeme almak isteyenler için bu yöntem oldukça pratiktir. Başvuru formunu doldurduktan sonra kredi tutarınızın onaylanmasıyla birlikte hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Şartlar Nelerdir?

Her kredi başvurusunda olduğu gibi, Garanti Bankası'nın 70.000 TL belgesiz kredisi için de belirli şartlar ve kriterler bulunmaktadır. Başvuruda bulunabilmek için;

18 yaşını doldurmuş olmak ,

, Düzenli bir gelire sahip olmak ,

, Kredi geçmişinin olumlu olması gibi temel şartlar aranmaktadır.

Bu şartları sağladığınız takdirde, kısa sürede başvurunuz değerlendirilir ve onaylanırsa, istediğiniz miktarda krediye sahip olabilirsiniz.

24 Ay Vadeli Kredi İmkanı

Garanti Bankası, müşterilerine geniş ödeme seçenekleri sunarak ödeme kolaylığı sağlar. 24 ay vadeli kredi seçeneğiyle ödemelerinizi uzun vadeye yayabilir ve bütçenizi daha rahat yönetebilirsiniz. Ayrıca, düşük faiz oranlarıyla avantajlı bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.