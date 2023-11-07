7-30 Kasım: Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları güncel listesi! US Polo ve Gliss İsrail malı mı?

Türkiye'de satılan İsrail markaları ve malları güncel listesi sayfamızda. Türkiye'de satılan ürünlerin üzerinde bulunan barkod numaraları, ürünün hangi ülkede üretildiği veya menşeli olduğu hakkında önemli bir ipucu sunar. İsrail malı ürünleri ayırt etmek için barkodlara bakabilirsiniz.

Türkiye'de Satılan İsrail Markaları Ve Malları Güncel Listesi!

İşte İsrail malları, İsrail gıda malları, israil markaları ve İsrail içecekleri:

Meyve Suyu: Tropicana, Schweppes, Süt Ürünleri: Tnuva, Strauss, Deterjan: Ariel, Vanish, Dash, Finish, Kahve: Nescafe, Tassimo, Starbucks, Çay: Lipton, Dilmah, Şekerleme: Elite, Strauss, Dondurma: Walls, Ben & Jerry's, Meyve ve Sebze: Carmel Agrexco, Agrexco,

Alkollü İçecekler: Mey-İçki, Carmel Winery, Asitli İçecekler: Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, Lays, Doritos, Cheetos),

İsrail üretimli giyim ürünleri ve İsrail ayakkabı markaları: İsrail giyim markaları: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Vakko, Polo Ralph Lauren, Berk Çorap, Paryzien, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Lumberjack, Giorgio Armani, Massimo Dutti.

İsrail malı ve markası olan pek çok giyim markası ve ayakkabısı var! İşte size güncel İsrail giyecek markaları ve İsrail ayakkabı markaları:

Tommy Hilfiger,

Nike,

Adidas,

Vakko,

Polo Ralph Lauren,

Berk Çorap,

Paryzien,

Müjde,

Hugo Boss,

Calvin Klein,

Levi's,

Timberland,

Lumberjack,

Giorgio Armani,

Massimo Dutti.

İsrail menşeli temizlik ürünleri ve İsrail temizlik firmaları: İsrail temizlik ürünleri: Alo, Ariel, Dash, Finish, Vanish, Dove, Head & Shoulders, Listerine, Oral-B, Pantene, Rexona, Schick,

İsrail temizlik markaları o kadar fazla ki! İşte en önemli İsrail temizlik ürünleri listesi:

Alo,

Ariel,

Dash,

Finish,

Vanish,

Dove,

Head & Shoulders,

Listerine,

Oral-B,

Pantene,

Rexona,

Schick,

Sahibi İsrail olan Teknoloji Ürünleri İsrail teknoloji ürünleri: Intel, AMD, Nvidia, Microsoft, Apple, Samsung, LG, Sony, Huawei,

Teknoloji alanında pek firma İsrail ortaklıkları var, işte İsrail teknoloji markaları ve İsrail teknoloji firmaları:

Intel,

AMD,

Nvidia,

Microsoft,

Apple,

LG,

Sony,

Huawei,

İsrail'in ürettiği Kozmetik markaları ve malları İsrail kozmetik ürünleri:

İsrail tarafından üretilen ve ortağı olduğu bazı güzellik ürünleri ve markaları aşağıdaki gibidir:

Estee Lauder,

Clinique,

MAC.

İsrail saat markaları ve İsrail saat ürünleri İsrail saat firmaları:

Swatch,

TAG Heuer.

İsrail Parfüm Markaları ve Malları İsrail parfüm markaları:

İsrail parfüm markaları ve İsrail parfüm firmaları aşağıda:

Calvin Klein,

Dior,

Chanel.

Otomotiv sektöründeki İsrail markaları ve İsrail malları İsrail kamyon firmaları:

İsrail otomotiv firmaları aşağıda:

MAN,

Iveco.

Turizmde İsrail markaları ve İsrail Turizm firmaları İsrail turizm firmaları:

İsrail havayolları firmaları ve İsrail turizm firmaları aşağıda:

El Al Havayolları

İsrail İlaç firmaları ve İsrail ilaç markaları Pek çok İsrail ilaç firması var bunlardan en önemlileri şunlar:

Teva.

İsrail bankaları İsrail bankaları aşağıda olug, bu bankalar Türkiye'de faaliyet göstermemektedir.

Bank Hapoalim,

Bank Leumi,

Israel Discount Bank.

İsrail Malı Nasıl Anlaşılır?

Ürünlerin barkod numaralarının ilk üç hanesine dikkat ederek İsrail malı ürünleri kolayca ayırt edebilirsiniz. İsrail malı ürünlerin barkodları genellikle "729" ile başlar. Eğer bir ürünün barkodunun ilk üç hanesinde "729" rakamlarını görüyorsanız, bu ürünün İsrail menşeli olduğunu söyleyebiliriz.

Türk Malı Nasıl Anlaşılır?

Türkiye'de üretilen veya Türk menşeli ürünleri ayırt etmek de oldukça basittir. Ürünlerin barkod numaralarının ilk üç hanesi genellikle "869" ile başlar. Eğer bir ürünün barkodunda "869" rakamlarını görüyorsanız, bu ürünün Türk malı veya Türkiye'de üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Türk Gıda ve Kozmetik Markaları

Türk tüketiciler, İsrail malı ürünleri boykot etmeyi tercih ediyor ve yerel alternatifleri bulmayı düşünüyor. İşte Türkiye'de bulunan bazı Türk gıda ve kozmetik markaları:

Türk Gıda Markaları

Uludağ

Dimes

Pınar

Sütaş

Eti

Ülker

Kahve Dünyası

Tavuk Dünyası

Simit Sarayı

Pizza Lazza

Türk Kozmetik Markaları

Farmasi

Flormar

Golden Rose

Pastel

Gabrini

Arko Nem

Duru

Eyüp Sabri Tuncer

Türk Ayakkabı ve Giyim Markaları

Türkiye, birçok uluslararası giyim ve ayakkabı markasına sahiptir. İşte Türk giyim ve ayakkabı markalarından bazıları:

Türk Ayakkabı Markaları

Hammer Jack

Greyder

Kinetix

Gezer

Scooter

Polaris

Aydi

King Paulo

Forelli

Lescon

YDS Ayakkabı

GÖN

Elle

Cengiz Pakel

Ziya

Shoe Tek

Nişantaşı Shoes

Lutvelizade

Luvi Shoes

Derimod

Bambi

Türk Giyim Markaları

Mavi

LC Waikiki

D’S Damat

Defacto

Sarar

Desa

Koton

Avva

Kiğılı

Colin’s

LTB

Damat & Tween

Yargıcı

Hatemoğlu

İpekyol

Penti

Beymen

Network

Dilvin

Setre

Aker

Armine

Manuka

He-Qa

Twist

Lufian

Mudo

Ekol

Boyner

İmza

Collezione

Les Benjamins

İsrail Malı mı? - Soru Cevaplar

Türk tüketiciler, İsrail malı ürünleri ayırt etmek ve yerel ürünleri tercih etmek istiyorlar. İşte bazı popüler soruların cevapları:

Molped İsrail malı mı? Molped Türk malı mı?

Molped, Türk malıdır. Molped hijyenik pedleri, Türkiye'de üretilen ve Türk sermayesi ile yönetilen Hayat Kimya A.Ş. firmasına aittir. Molped, Türkiye'nin yerli bir ürünüdür.

İsrail Gıda Ürün markalarına karşı Türk gıda markaları

Türk tüketiciler, İsrail gıda ürünleri yerine Türk markalarını tercih ediyorlar. Uludağ, Dimes, Pınar gibi Türk gıda markaları, kaliteli ve güvenilir alternatifler sunmaktadır.

İsrail Kozmetik Ürünlerine Karşı Türk Kozmetik Ürünleri

Flormar, Golden Rose, Pastel gibi Türk kozmetik markaları, Türk tüketicileri için İsrail kozmetik ürünlerine alternatifler sunmaktadır. Bu yerel markalar, güzellik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için popüler seçeneklerdir.