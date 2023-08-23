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67.700 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat! Başvuru az önce başladı

Başvuru az önce başladı! 67.700 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat!

67.700 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat! Başvuru az önce başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-08-2023 09:36

Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), emekli vatandaşlar için özel olarak başlattığı yeni bireysel tüketici kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya kapsamında emekli olan kişilere, uygun faiz oranları ve kolay ödeme koşulları sunularak, ihtiyaç kredisi imkanı tanınıyor. Kampanya sayesinde 67.700 TL'ye kadar olan krediler için başvuran kişilere, aynı gün içinde ödeme yapılacağı belirtiliyor. 24 aylık vade seçeneği ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, avantajlı faiz oranları ile bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılma fırsatını yakalayabiliyor.

PTT, 67.700 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyasıyla Emekli Vatandaşların Yanında

Emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için PTT, özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile emekli olan ve kredi ihtiyacı bulunan kişilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verilecek. Kampanya dahilinde, emekli vatandaşlar banka hesaplarına hızlı bir şekilde bu kredileri alarak kullanabilecekler. Emekli vatandaşların PTT müşterisi olmaları durumunda, banka hesaplarına kredi miktarı aktarılacak ve bu şekilde ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlanacak.

Kredi Başvuruları PTT Şubelerinde ve SMS İle Yapılabiliyor

PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, PTT şubelerine bizzat giderek başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi, aynı zamanda bireysel tüketici kredi başvurularını PTT şubelerine gitmeden de yapabilecekler. Banka müşterileri ise PTT üzerinden yapılan başvurularla 67.700 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler. Başvurunun ardından, 24 ay vadeli kredi miktarı, kişinin kendi hesabına aktarılacak ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Emekli Kredisi Başvuruları İçin SMS Kullanımı da Mümkün

Emekli kredisi kampanyasına PTT üzerinden başvuru yapmak isteyenler, cep telefonları üzerinden de kolayca başvurularını gerçekleştirebilirler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, "PTT" yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını yazarak gönderdikleri mesajla bireysel tüketici kredi kampanyasına katılabilirler.

Bu yeni kampanya ile PTT, emekli vatandaşlara finansal destek sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılama yolunda önemli bir adım atmış oluyor. Uygun faiz oranları ve kolay başvuru yöntemleri ile emeklilere sunulan bu imkan, finansal açıdan rahatlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

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