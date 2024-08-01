65 Yaş Üstü İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Sona Erdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Ağustos 2024 itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşlar için sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti sona erdi. Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi, akaryakıt, araç bakım, yedek parça, lastik, sigorta ve kasko gibi maliyetlerdeki artışları gerekçe göstererek bu değişikliği duyurdu. Bundan sonra, 65 yaş üstü yolcular toplu taşıma hizmeti için ücret ödeyecek.

Kocaeli’de de benzer bir değişiklik yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğretmenler için sunduğu sınırsız ücretsiz seyahat hakkını kaldırdı. Yeni düzenlemeye göre, bu gruptaki bireyler yalnızca dört ücretsiz seyahat hakkına sahip olacak ve kalan seyahatlerini ücretli olarak gerçekleştirecekler. Bu karar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı ve Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel halk otobüsü sahiplerine aylık destek ödemelerinin artırıldığını belirtti.