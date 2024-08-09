6 YIL ERKEN Emeklilik Onay Aldı! Artık Erken Emekli Olmak Hayal Olmayacak!

6 YIL ERKEN Emeklilik Onay Aldı! Artık Erken Emekli Olmak Hayal Olmayacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 15:16

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş için erken emeklilik, büyük bir hayal olmaya devam ediyor. Kadınlar için çocuk sahibi olmak, her bir çocuk için 720 gün prim kazandırarak emeklilik yaşını 6 yıl öne çekiyor. Erkekler için ise askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini geri çekerek bir yıl erken emeklilik sağlıyor. Ayrıca, %60 iş göremezlik raporu olanlar malulen emekli olabilirken, %40 ve üzeri engelli çalışanlar vergi indirimi ile yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkı elde ediyor. Yıpranma payı uygulaması ile ağır işlerde çalışanlar da emeklilik sürelerini kısaltabiliyor. Emeklilik şartları, sigorta giriş yılına göre farklılık gösterse de 1994, 1997 ve 2003 yıllarında sigortalı olanlar için erken emeklilik imkanları dikkat çekiyor. Bu avantajlarla erken emeklilik hayali, birçok çalışan için gerçek olabiliyor.

Emeklilikte Yeni Dönem: Erken Emeklilik İçin Altın Fırsatlar!

Türkiye’de milyonlarca çalışan, emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürmenin yollarını arıyor. İşte erken emekliliği mümkün kılan fırsatlar:

  • Anne Olmanın Avantajı: Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar her bir çocuk için 720 gün prim kazanarak emekliliklerini 6 yıl öne çekebiliyor.

  • Askerlik Borçlanması: Erkekler, sigorta öncesi yaptıkları askerlik sürelerini borçlanarak, sigorta başlangıç tarihlerini geri çekip bir yıl erken emekli olabiliyor.

  • Kısmi Emeklilik: 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününe sahip olanlar, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında kısmi emeklilik hakkı elde ediyor.

  • Engellilere Özel Haklar: Yüzde 40 ve üzeri engelli çalışanlar, vergi indirimi sayesinde yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor.

  • Yıpranma Payı ve Diğer Avantajlar: Ağır işlerde çalışanlar, yıpranma payıyla, engelli çocuk sahibi anneler ise prim avantajlarıyla emekliliklerini öne çekebiliyor.

1994, 1997 ve 2003 sigorta girişliler için belirlenen özel şartlarla, emeklilik artık hayal değil!

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