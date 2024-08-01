50.000 TL olan 1 Aylık Mevduat Faizi İle Ne Kadar Kazanıyor! Faizler Değişti! Banka Banka Açıklandı!

Artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, vatandaşları tasarruflarını korumak ve değerlendirmek adına mevduat hesaplarına yönlendiriyor. Bankalar, cazip faiz oranlarıyla sundukları mevduat kampanyalarıyla tasarruf sahiplerine çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte 50 bin TL’nin 1 aylık mevduat hesaplarından elde edilebilecek net getiriler:

1. Alternatif Bank

Faiz Oranı : %53

: %53 Net Getiri : 2.143,17 TL

: 2.143,17 TL Vade Sonu Toplamı: 52.143,17 TL

Alternatif Bank, %53 faiz oranıyla en yüksek getiriyi sağlayan banka olarak öne çıkıyor. Bu oran, tasarruf sahiplerine 1 ay sonunda 2.143,17 TL net getiri sağlıyor.

2. ING E-turuncu Hesap

Faiz Oranı : %52

: %52 Net Getiri : 2.102,73 TL

: 2.102,73 TL Vade Sonu Toplamı: 52.102,73 TL

ING’nin E-turuncu Hesabı da yüksek faiz oranıyla dikkat çekiyor. %52 faiz oranı, 50 bin TL için 2.102,73 TL net getiri sağlıyor.

3. Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz Oranı : %52

: %52 Net Getiri : 2.102,73 TL

: 2.102,73 TL Vade Sonu Toplamı: 52.102,73 TL

Fibabanka’nın Kiraz Hesap ürünü, ING E-turuncu Hesap ile aynı faiz oranına sahip. Bu hesap da 50 bin TL’ye 2.102,73 TL net getiri sunuyor.

4. Odeabank

Faiz Oranı : %51

: %51 Net Getiri : 2.062,30 TL

: 2.062,30 TL Vade Sonu Toplamı: 52.062,30 TL

Odeabank, %51 faiz oranıyla tasarruf sahiplerine 1 ay sonunda 2.062,30 TL net getiri sağlıyor.

5. N Kolay

Faiz Oranı : %49

: %49 Net Getiri : 1.981,42 TL

: 1.981,42 TL Vade Sonu Toplamı: 51.981,42 TL

N Kolay, %49 faiz oranı sunarak 50 bin TL için 1.981,42 TL net getiri sağlıyor.

6. Denizbank

Faiz Oranı : %48

: %48 Net Getiri : 1.940,98 TL

: 1.940,98 TL Vade Sonu Toplamı: 51.940,98 TL

Denizbank’ın %48 faiz oranı, 50 bin TL mevduat için 1.940,98 TL net getiri sağlıyor.

7. Garanti BBVA

Faiz Oranı : %47

: %47 Net Getiri : 1.900,55 TL

: 1.900,55 TL Vade Sonu Toplamı: 51.900,55 TL

Garanti BBVA, %47 faiz oranıyla 50 bin TL mevduat için 1.900,55 TL net getiri sunuyor.

8. Yapı Kredi

Faiz Oranı : %45,5

: %45,5 Net Getiri : 1.839,79 TL

: 1.839,79 TL Vade Sonu Toplamı: 51.839,79 TL

Yapı Kredi, %45,5 faiz oranıyla en düşük getiriye sahip seçeneklerden biri. 50 bin TL için 1.839,79 TL net getiri sağlıyor.

Faiz oranları, mevduat hesapları arasında önemli bir farklılık oluşturuyor. Tasarruf sahiplerinin, bu yüksek faiz oranlarını dikkate alarak en uygun mevduat hesabını seçmeleri önerilir. Farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve kampanyalar, tasarruflarınızın değerini artırmak için değerlendirilmesi gereken fırsatlar sunuyor.

Bu bilgiler ışığında, kişisel finans yönetiminizi en iyi şekilde yaparak en yüksek getiriyi sağlayacak hesapları tercih edebilirsiniz.