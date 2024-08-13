500 TL’lik Banknotlara Dair Belirsizlik Sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün düzenlenen basın toplantısında 2024 yılının üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Merkez Bankası, 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 38, yüzde 14 ve yüzde 9 olarak sabit tuttu.

Toplantının merakla beklenen konularından biri de 500 TL’lik banknotların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği oldu. Karahan, bu konuda yeni bir açıklama yapmaktan kaçındı ve daha önceki ifadelerini tekrarlayarak belirsizliği korudu. Haziran ayında yapılan açıklamada, 500 TL’lik banknotlara dair incelemelerin sürdüğü ve nihai kararın kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtilmişti.

Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemde yapacağı açıklamalar, piyasaların bu konudaki beklentilerini netleştirecek.