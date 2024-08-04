50 Yaş Altı Çalışanlara Erken Emeklilik Şansı! Primle Emeklilik Kolaylaşıyor

Türkiye'de emeklilik sistemi büyük bir değişim geçiriyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50 yaş altı çalışanlar için erken emeklilik fırsatını sunan yeni bir kanun teklifi hazırladı. Bu düzenlemeyle, 10 yıl çalışma süresi ve 3600 prim günü ile erken emeklilik mümkün hale geliyor. Ancak, bu fırsat SGK giriş tarihine göre değişiklik gösterecek; 8 Eylül 1999 öncesi giriş yapanlar için 10 yıl, 3600 gün yeterli olurken, sonrasında başlayanlar için 12,5 yıl ve 4200 gün gerekecek.

Kademeli emeklilik düzenlemesi için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, Ekim ayında Meclis'te görüşülmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Torba yasada, Bağ-Kur’lulara prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi ek düzenlemeler de bulunuyor. Bu adımlar, çalışanların emeklilik hayallerine daha erken kavuşmasını sağlayacak.