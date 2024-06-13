5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! TBMM Onayından Geçti ve 1 Milyondan Fazla Kişi Emekli Maaşı Alacak!

Türkiye'nin emeklilik sisteminde beklenen büyük reform adımı atıldı ve milyonlarca Bağ-Kur'lu çalışan için erken emeklilik fırsatı doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen düzenleme, uzun süredir beklenen prim indirimini içeriyor. Bu değişiklikle birlikte, eksik primleri nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamını kaçıran küçük esnaf ve diğer Bağ-Kur'lu çalışanlar, 7200 günlük prim ile beş yıl erken emeklilik hakkı kazanacaklar.

Düzenlemenin Detayları ve Kapsamı

TBMM Genel Kurulu'nda oylanmak üzere sunulacak olan yeni düzenleme, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda önemli değişiklikler getiriyor. Mevcut durumda Bağ-Kur'lu çalışanlar için gereken prim gün sayısı 9000 olarak belirlenmişti. Ancak yapılan düzenleme ile bu sayı SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne indiriliyor. Bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur'lu çalışanlar da aynı prim günü sayısıyla emekli olabilecek ve EYT kapsamına yeniden girebilecekler.

Prim İndirimi ve Erken Emeklilik Fırsatı

Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'lu çalışanlar için 1800 günlük bir prim indirimi söz konusu. Bu indirim sayesinde, eksik prim nedeniyle erken emeklilik hakkını kaybedenler için önemli bir fırsat doğmuş olacak. Artık 7200 prim günü tamamlayan Bağ-Kur'lu çalışanlar, beş yıl önce emekli olabilecekler ve emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.

Bağ-Kur'luların Yeni Hedefi: Erken Emeklilik Dilekçeleri

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bu düzenleme uzun zamandır beklenen bir adım oldu. Özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu çalışanlar, bu değişiklik sayesinde emeklilik dilekçelerini vermeye hazırlanıyorlar. Yapılan düzenleme kabul edildikten ve yürürlüğe girdikten sonra, milyonlarca Bağ-Kur'lu vatandaşın emeklilik süreci hız kazanacak ve uzun yıllar boyunca süregelen EYT tartışmalarına çözüm getirilmiş olacak.

Reformun Getirdiği İyileştirmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan reform, emeklilik sisteminde önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor. Küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için 9000 prim günü şartını 7200'e düşürerek, uzun süredir devam eden adaletsizliği gidermeyi amaçlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca kişiye umut veriliyor ve sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin azaltılması hedefleniyor.