5 gün içinde "İhtiyaç Kredisi" kullanacaklar dikkat! Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve TEB duyuru yaptı!

4 dev bankadan yeni ihtiyaç kredisi başladı. Son dakika haberi ve detayları...

5 gün içinde
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-01-2024 15:03

Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve TEB bankası üzerinden yeni bir duyuru geldi ve bu 4 banka ihtiyaç kredisi için 5 gün içinde düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve TEB üzerinden yapılan bu yeni duyuruda nakit kredi alacak kişilere bankalar SMS ile kredi verecektir. SMS ile başvurunuz onay alırsa gelir belgesiz ve bankanın düşük faizli kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. 

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler Kredi TC Kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj atabilir. Ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır. 

DENİZBANK

Denizbank SMS ile kredi için 5 gün içinde banka şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. 50 bin TL'ye kadar kredi alacaksanız sadece kimlikle işlem yapabilirsiniz. 

QNB FİNANSBANK

4 banka arasında en kolay kredi başvurusu bu bankada. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Bu şekilde kredinizi hemen kullanabilirsiniz. 

TEB

Teb bankası düşük faizlerle ihtiyaç kredisini CepteTEB uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat sağlamaktadır. Başvurunuzu bu bankadan bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca kredi alacak kişiler, 11 haneli TC kimlik numarası ile birlikte 4466 numarasına mesaj atmaları durumunda da kredi kullanabileceklerdir. 

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